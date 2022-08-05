Медина: «Даже не думал о возможности приостановить контракт с ЦСКА»

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что даже не думал о возможности приостановить контракт с «армейцами». Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам из России заморозить соглашения со своими клубами.

«Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля», – сказал Медина в интервью официальному сайту ЦСКА.

В трёх матчах нового сезона Российской премьер-лиги Хесус Медина отметился двумя забитыми голами. ЦСКА в данный момент разделяет первое место в турнирной таблице с соседями из «Спартака» и действующим чемпионом страны в лице петербургского «Зенита».