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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Факел» показывает хороший футбол

03 Августа 2022 • 14:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру «Факела» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Кто из новичков РПЛ произвел большее впечатление на данный момент? Думаю, что все-таки «Факел». Они показывают хороший футбол», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что у них были шансы одержать победу над «Краснодаром» (2:2) в матче первого тура РПЛ, у них хорошее взаимопонимание, но нужно смотреть, как команда поведет себя на дистанции.

Во втором туре РПЛ «Факел» уступил «Ахмату» (1:2), а в третьем матче сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Тарханов РПЛ
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