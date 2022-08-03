Тарханов: «Факел» показывает хороший футбол

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру «Факела» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Кто из новичков РПЛ произвел большее впечатление на данный момент? Думаю, что все-таки «Факел». Они показывают хороший футбол», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что у них были шансы одержать победу над «Краснодаром» (2:2) в матче первого тура РПЛ, у них хорошее взаимопонимание, но нужно смотреть, как команда поведет себя на дистанции.

Во втором туре РПЛ «Факел» уступил «Ахмату» (1:2), а в третьем матче сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3).