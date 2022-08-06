Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению подвёл итог матча четвёртого тура РПЛ, в котором «армейцы» победили «Факел» (4:1).

«По игре вообще вопросов нет, только с реализацией проблемы. Создавали моменты, но не могли реализовать, во втором тайме пропёрло. Я очень доволен содержанием игры, то есть, ЦСКА два тайма выдержал эти скорости. То есть, разрывов особо не было, практически сегодня была идеальная игра из четырёх матчей, которые были сыграны.

Почему Карраскаль с Мединой забивают, а форварды нет? Чалов забил так-то два… Здесь надо смотреть, как они определяются на поле. Но, то что начал забивать Фёдор, это очень хорошо, приходит сыгранность», — сказал Масалитин.

ЦСКА одержал волевую победу, проигрывая после первого тайма со счётом 0:1, команда Владимира Федотова смогла во втором тайме забить сразу четыре мяча. Таким образом, ЦСКА набрал 10 очков, команда делит первое место со «Спартаком». «Факел» с двумя очками опустился на 14-ю строчку.

В 5-м туре «красно-синие» сыграют против «Зенита», а «Факел» проведёт матч против «Урала».