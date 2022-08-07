Медина - о разгроме «Факела»: «Одна из самых сложных игр за ЦСКА»

Парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о крупной победе над воронежским «Факелом» (4:1) в поединке четвертого тура российской Премьер-лиги.

«Одна из самых сложных игр за ЦСКА. «Факел» играл решительно. Мы играли собранно, а они пытались поймать нас на контратаках. Хорошая игра. Хорошая победа!», - приводятся слова полузащитника на станицах издания «Спорт-экспресс».

В стартовых четырех турах на счету ЦСКА три победы и одна ничья. Команда Владимира Федотова с десятью баллами занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре Премьер-лиги «армейцы» на выезде встретятся с «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» 13 августа.