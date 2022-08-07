Агент: «Карраскаль хочет быть чемпионом, поэтому остался в ЦСКА»

Агент Мартин Родригес, который ведет дела полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал об амбициях своего клиента в чемпионате России. Его слова передает «РБ Спорт».

«Карраскаль хочет быть чемпионом и лучшим игроком чемпионата. Поэтому он остался в ЦСКА. Хорхе хочет помочь команде достичь великих целей», - поведал футбольный агент.

В субботу, 6 августа, «армейцы» крупно переиграли воронежский «Факел» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел четыре поединка в чемпионате России, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.