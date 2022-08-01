Натхо заявил, что ЦСКА будет трудно бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, ЦСКА будет сложно стать чемпионами в этом сезоне. «Зенит» имеет огромный отрыв по игре и по составу, чем другие клубы в России. Армейцы же могут рассчитывать на место в двойке», — приводит слова НатхоSport 24.

По мнению экс-игрок ЦСКА, РПЛ является сильной лигой, хотелось бы, чтобы ЦСКА поборолся с «Зенитом» и не опустился ниже третьего места по итогам сезона.

Напомним, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА после трех туров набрали по семь очков и расположились в тройке лидеров чемпионата России.