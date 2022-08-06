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Федотов: «Тут, как говорится, на помощь пришёл перерыв»

06 Августа 2022 • 20:21 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) дал комментарий по игре

- Хорошее начало, создали несколько моментов и так получается, стали заложниками своего темпа, потом что-то вдруг сломалось. Не то, что начали терять инициативу, начали нервничать, медленно двигать мяч, принимать какие-то неправильные, неверные решения вместо того, чтобы по накатанной программе, используя фланги, создавать преимущество. Начали терять в центре мячи, соперник отодвинул игру, угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Поговорили, пришлось включить характер, без этого в футбол не играют. Оказывается, и силы есть, и желание есть, и много чего, проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв. Затем всё встало на свои места. Мы плотно завладели инициативой, гол не заставил себя ждать. Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы пораньше могли забить этот гол. Был выход Карраскаля и пару эпизодов, когда мы не находили верное решение  более очевидное, чтобы забить гол.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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