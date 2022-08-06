Бывший игрок «Ред Булл Брагантино» Сандро Силва в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от трансфера Роберто Мойзеса в московский ЦСКА. Отметим, что оба бразильца ранее пересекались в «Ред Булл Брагантино».

Каким вам запомнился Мойзес, когда вы играли вместе?

«В первую очередь он настоящий боец. Всегда сражался за команду на поле, вступал во все единоборства, спорил с судьями и всегда старался сделать все для победы. Думаю, что Мойзес был одним из самых неуступчивых и боевитых футболистов, с кем я играл».

Каким он был за пределами поля? Таким же жестким?

«Нет, совсем нет. Он очень веселый парень, душа команды. Постоянно на позитиве. Он хорошо ладил и с опытными игроками и с теми, у кого опыта было меньше, чем у него. Не помню каких-то стычек на тренировках. Это все было в играх, ха-ха».

Как его называли в команде?

«Жабу. Не знаю, что это означает, но когда надо было что-то крикнуть ему, мы кричали эй, Жабу».

Как вы думаете, у него получится заиграть в России?

«Да, конечно. Я в этом даже не сомневаюсь. У него есть все качества, чтобы заиграть в новой команде. А главное, он умеет и любит учиться, что должно помочь в России».