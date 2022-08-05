Гендиректор «Факела» озвучил бюджет клуба

После более чем двадцатилетнего отсутствия в высшей лиге российского чемпионата Премьер-лиги «Факел» вернулся, и сразу же порадовал результативной игрой - в первых трех турах команда забила шесть голов, хотя далеко не все они были конвертированы в очки. Гендиректор клуба Роман Асхабадзе озвучил бюджет клуба на весь сезон.

- Бюджет «Факела»? На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе, - цитирует Асхабадзе издание «Спорт-экспресс».

В четвертом туре «Факел» сыграет с московским ЦСКА, этот матч состоится шестого августа.