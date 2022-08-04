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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мойзес поделился эмоциями после перехода в ЦСКА

04 Августа 2022 • 19:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Как и ожидалось, Мойзес стал игроком ЦСКА. 27-летний левый защитник из Бразилии был арендован до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. После оформления трансфера Мойзес поделился своими эмоциями.

«Я очень счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку. Это большой клуб. Жду, когда смогу помочь своим новым партнёрам по команде», - слова Мойзеса приводятся на страницах клубного сайта ЦСКА.

Мойзес отметил, что вёл переговоры с ЦСКА ещё в 2017 году, но тогда они ни к чему не привели.

В ближайшую субботу, 6 августа, ЦСКА проведёт домашний матч чемпионата России против «Факела». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После трёх сыгранных туров РПЛ ЦСКА делит место на вершине турнирной таблицы с «Зенитом» и «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
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