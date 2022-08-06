Широков: ЦСКА фаворит в матче с «Факелом»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков считает «армейцев» фаворитами в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом».

«ЦСКА, наверное, не разнесет «Факел», но является безусловным фаворитом», — заявил Широков «Чемпионату».

Эксперт считает, что если ЦСКА будет играть быстро, то у «Факела» возникнут проблемы, при этом у воронежской команды хорошая реализация, если они первыми забьют, то уже «армейцев» будут ждать трудности.

ЦСКА встретится с «Факелом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет сегодня, 6 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.