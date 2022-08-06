Нападающий ЦСКА Яковлев прокомментировал победу над «Факелом»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился эмоциями после победы в матче четвертого тура РПЛ над «Факелом» (4:1).

Яковлев сказал официальному сайту клуба о том, что «Факел» является хорошим соперником, который играет агрессивно, даже на грани, начало было хорошим, потом игра стала равной, но после перерыва и двух забитых голов прорвало, смогли реализовать свои моменты и добиться победы.

ЦСКА делит первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги со «Спартаком», набрав десять очков после четырех туров.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Зенитом», игра пройдет 13 августа в 17:00 по мск.