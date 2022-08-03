​Акинфеев ест один раз в день

Лидер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своём питании. Видео появилось на YouTube-канале сборной России.

«В отпуске я не подтянутый (улыбается). Я ем, конечно, не раз в неделю, а раз в день. Вот сегодня я с утра выпил кофе, потом пойду пообедаю. Ужинать не буду, потому что если я начну есть три раза в день, это мне понравится (улыбается). Бывает, в отпуске всего по чуть-чуть попробовал, потом живот надувается и всё.

Для моей ноги, для моего состояния тела мне нужно 78 килограммов держать всегда», - высказался Акинфеев.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 6 августа. Соперником команды будет «Факел».