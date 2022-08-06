Прогноз на матч ЦСКА - «Факел» от Бубнова

Экс-игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях от поединка четвертого тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и воронежским «Факелом». По его мнению, «армейцы» наберут три очка в предстоящей встрече.

«2:1. ЦСКА упустил победу в Нижнем и наверняка серьезно готовится к «Факелу». «Армейцам» будет непросто, но они победят», - цитирует аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 6 августа. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

После трех туров ЦСКА занимает третье место в таблице РПЛ, а «Факел» идет 12-м.