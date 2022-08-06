ЦСКА сравнял счёт в матче с «Факелом» благодаря голу Кучаева

Домашний матч четвёртого тура Премьер-лиги против «Факела» получается непростым для ЦСКА. «Армейцы» пропустили мяч с пенальти в конце первого тайма (реализовал Георгий Гонгадзе). Лишь на 58-й минуте коллектив Владимира Федотова отправил мяч в сетку ворот новичков. Фёдор Чалов здорово укротил мяч в штрафной после длинной передачи и создал момент для Константина Кучаева, который не сплоховал и сравнял счёт. Он стал 1:1.

ЦСКА на данный момент набирает 8 очков и выходит на чистое второе место в таблице.

Поминутнаятекстовая трансляцияна LiveResult.ru.