Василенко: «Будем стараться не допустить наших ошибок в простых ситуациях»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Два подряд очень серьезных столичных соперника. С точки зрения тренера с точки зрения эмоций и менталитета это тяжело, когда два классных соперника или, наоборот, легко, потому что настраивать не нужно?

- Настрой нужен всегда на соперника. Игру с «Динамо» мы провели, на следующий день уже всё, мы перевернули лист и начали готовиться к ЦСКА. У нас сейчас, конечно, приоритет – ЦСКА. Это основное.

- В прошлых турах «Факел» позволял соперникам забивать не самые очевидные мячи, иногда вы сами допускали ошибки у своих ворот. ЦСКА много создает, вы прекрасно знаете. Как нейтрализовать эту угрозу?

- Мы будем стараться не допустить наших ошибок в простых ситуациях. Мы понимаем, что ЦСКА, вероятнее всего, будет действовать через свой левый фланг, Карраскаль, через него. Они направляют мяч во фланги, от защитников делают переводы игры. Я думаю, что мы успешно будем этому противостоять.