Тарханов уверен, что «Факел» сможет дать бой ЦСКА

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал фаворита в матче четвертого тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом».

«Уверен, что «Факел» даст бой ЦСКА, тут нет сомнений. Но «армейцы» сильнее, и думаю, что именно они фавориты в этом матче», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что воронежский «Факел» хорошо провел старт сезона, особенно стоит выделить второй тайм в игре с «Динамо» (3:3).

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Факелом» пройдет сегодня, 6 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.