Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

07 Августа 2022 • 10:17 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс высказался о том, сможет ли его команда навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионский титул в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Я уверен, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер. В этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что в четвертом туре чемпионата России «армейцы» на своем поле крупно победили воронежский «Факел» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху на счету команды Владимира Федотова стало десять набранных очков. Московский коллектив занимает первое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
07.08  20:00 Ростов ... Оренбург 1.80 3.90 4.20
07.08  20:00 Сочи ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
11:25 · Россия. Премьер-лига
​Смородская призывает руководство «Локомотива» уйти в отставку
11:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке видео
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Катастрофа, ужасный старт»: в «Локомотиве» оценили результаты команды
11:07 · Россия. Премьер-лига
​Уткин оценил успешный старт «Спартака» в РПЛ
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаль хочет быть чемпионом, поэтому остался в ЦСКА»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Медина - о разгроме «Факела»: «Одна из самых сложных игр за ЦСКА»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Фукс оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство
09:59 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» всегда должен побеждать»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Кучаев подвёл итоги матча ЦСКА - «Факел»
09:25 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» приняли решение по тренерскому штабу
08:50 · Россия. Премьер-лига
Соболев установил личный рекорд в игре с «Уралом»
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» установил клубный антирекорд
08:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия объяснил непопадание в стартовый состав «Спартака» 1
08:16 · Россия. Премьер-лига
Медина принял решение о будущем в ЦСКА
08:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци поздравил Федуна с победой «Спартака»
Все новости
Рекомендуем