Фукс оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс высказался о том, сможет ли его команда навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионский титул в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Я уверен, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер. В этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что в четвертом туре чемпионата России «армейцы» на своем поле крупно победили воронежский «Факел» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху на счету команды Владимира Федотова стало десять набранных очков. Московский коллектив занимает первое место в турнирной таблице.