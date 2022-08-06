Канчельскис: «Факел» хорошо сыграл, но пенальти заработал незаслуженно»

В матче четвертого тура российской Премьер-лиги московскому ЦСКА пришлось отыгрываться на своем поле после того, как армейцы неожиданно получили пенальти в свои ворота. ЦСКА сумел победить со счетом 4:1, сравнявшись с московским «Спартаком» по всем показателям на первой строчке турнирной таблицы.

Бывший футболист российской сборной и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что арбитр совершил грубую ошибку, поставив пенальти в ворота ЦСКА.

- «Факел» хорошо отыграл первые 45 минут. Тем не менее была грубейшая ошибка судьи с назначением первого пенальти в этом матче. Не было там одиннадцатиметрового. Как там можно его ставить? Вообще не было. Смотрят арбитры телевизоры, VAR, а толк какой? - сокрушается Канчельскис в интервью Rusfootball.info.

В пятом туре РПЛ ЦСКА сразится на выезде с «Зенитом», игра состоится 13 августа.