Мойзес благодарит бога за трансфер в ЦСКА

Фланговый защитник Мойзес высказался относительно своего перехода в московский ЦСКА. «Армейцы» арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Началась новая глава моей карьеры. Очень рад, что ЦСКА доверился мне. Хочу помочь клубу в достижении поставленных целей. Благодарю бога, что дал мне возможность перейти в эту команду», - гласит сообщение бразильского легионера в социальных сетях.

После трех сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против воронежского «Факела» на «ВЭБ Арене». Игра пройдет в субботу, 6 августа, начало – 17:30 мск.