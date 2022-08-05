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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мойзес благодарит бога за трансфер в ЦСКА

05 Августа 2022 • 08:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Фланговый защитник Мойзес высказался относительно своего перехода в московский ЦСКА. «Армейцы» арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Началась новая глава моей карьеры. Очень рад, что ЦСКА доверился мне. Хочу помочь клубу в достижении поставленных целей. Благодарю бога, что дал мне возможность перейти в эту команду», - гласит сообщение бразильского легионера в социальных сетях.

После трех сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против воронежского «Факела» на «ВЭБ Арене». Игра пройдет в субботу, 6 августа, начало – 17:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес
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ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
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