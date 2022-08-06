Мойзес и Мендес - в запасе ЦСКА на матч с «Факелом»

В субботу ЦСКА проведёт домашний поединок против «Факела» в рамках четвёртого тура чемпионата России. Наставник московских «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Гайич, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Медина, Карраскаль, Чалов.

Новички ЦСКА Мойзес и Виктор Мендес начинают игру в запасе.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Факел» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которую организовал портал LiveResult.

После трёх туров РПЛ ЦСКА имеет в своём активе семь очков, а «Факел» - два.