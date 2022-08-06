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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Травма Облякова ускорила дебют Мойзеса за ЦСКА

06 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

На днях состав ЦСКА пополнил Мойзес. Бразильский футболист субботний матч Российской премьер-лиги против «Факела» начинал на скамейке для запасных. При этом Мойзес появился на футбольном поле уже по ходу первого тайма. Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов выпустил Мойзеса на замену вместо Ивана Облякова. Футболист ЦСКА получил повреждение ноги.

После игры наверняка появится какая-то информация о состоянии Ивана Облякова. Следите за новостями.

А следить за матчем между ЦСКА и «Факелом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков Мойзес
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