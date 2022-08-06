​Травма Облякова ускорила дебют Мойзеса за ЦСКА

На днях состав ЦСКА пополнил Мойзес. Бразильский футболист субботний матч Российской премьер-лиги против «Факела» начинал на скамейке для запасных. При этом Мойзес появился на футбольном поле уже по ходу первого тайма. Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов выпустил Мойзеса на замену вместо Ивана Облякова. Футболист ЦСКА получил повреждение ноги.

После игры наверняка появится какая-то информация о состоянии Ивана Облякова. Следите за новостями.

А следить за матчем между ЦСКА и «Факелом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.