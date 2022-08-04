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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мойзес определился с номером в ЦСКА

04 Августа 2022 • 18:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

ЦСКА объявил о пополнении в составе команды. Московский клуб арендовал у «Интернасьонала» 27-летнего Мойзеса, выступающего на позиции левого защитника.

Теперь пресс-служба «армейцев» раскрыла игровой номер, под которым будет выступать Мойзес. На спине бразильского футболиста будет красоваться номер 27.

Напомним, что в соглашении между ЦСКА и «Интернасьоналом» по Мойзесу присутствует опция возможного выкупа игрока.

Ближайший матч российского чемпионата ЦСКА проведёт уже в субботу, 6 августа. Команда Валерия Федотова в родных стенах будет играть против воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес
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ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
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