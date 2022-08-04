​Мойзес определился с номером в ЦСКА

ЦСКА объявил о пополнении в составе команды. Московский клуб арендовал у «Интернасьонала» 27-летнего Мойзеса, выступающего на позиции левого защитника.

Теперь пресс-служба «армейцев» раскрыла игровой номер, под которым будет выступать Мойзес. На спине бразильского футболиста будет красоваться номер 27.

Напомним, что в соглашении между ЦСКА и «Интернасьоналом» по Мойзесу присутствует опция возможного выкупа игрока.

Ближайший матч российского чемпионата ЦСКА проведёт уже в субботу, 6 августа. Команда Валерия Федотова в родных стенах будет играть против воронежского «Факела».