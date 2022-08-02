Кержаков посетит тренировку ЦСКА

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, что посещает тренировки различных команд.

«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут — рассмотрю, конечно же», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что уже не отдыхает, а продолжает развиваться в качестве тренера, недавно посетил тренировки «Динамо», а на следующей неделе предстоит посетить ЦСКА.

Напомним, Кержаков возглавлял «Пари НН» в сезоне-2021/22. По итогам сезона он занял с командой 11-е место, сохранив клуб в Российской премьер-лиге. После окончания сезона он покинул клуб, руководство приняло решение не предлагать ему новый контракт.