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Сказал Мойзесу: «Ты, по-моему, даже не вспотел» - Федотов

06 Августа 2022 • 20:39 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) поделился впечатлениями от игры новичка Мойзеса.

- Как вы оцените нового футболиста Мойзеса?

- На самом деле с листа, он провел только одну тренировку с командой, он занимался по индивидуальному графику, 10-дневный пропуск занятий, пока перелеты, оформление документов и такое прочее. Он занимался индивидуально. Подтягивали то упущенное время и физическое состояние. Вчера в предыгровой тренировке он поучаствовал со всеми, когда был подписан контракт. Его неучастие – мы сами прекрасно понимаем, что он не имеет права участвовать, пока документы не зафисированы.

Выход? Я думаю, что если брать оборонительные действия, здесь он полностью справился. Каких-то таких явных ошибок не было. Я думаю, что он наглухо закрыл этот фланг. По его функционалу и атакующим действиям – он сохранял мяч, несколько попыток было закрытия фланга. Что-то удавалось, что-то нет. Есть нюансы, естественно. Ему нужно почувствовать партнеров, понять, в какой ситуации подниматься выше или опускаться ниже, или заходить в середину. Я думаю, что это еще впереди. То, что он справился, и функционально справился, это хорошо. Я ему даже сказал: «Ты, по-моему, даже не вспотел». Как всегда, стремиться есть к чему. Отдадим должное, это его первые шаги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес
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