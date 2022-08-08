Газзаев оценил шансы Акинфеева достичь отметки в 1000 матчей

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о том, сможет ли голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев достичь отметки в 1000 сыгранных матчей.

«В этом нет ничего невозможного. С тем уровнем профессионализма, который есть у Акинфеева, эта отметка может ему покориться. Лишь бы травмы не помешали», - передает слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что поединок против воронежского «Факела» стал для Игоря 818-м в карьере. Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2002 года. Действующее трудовое соглашение вратаря с «армейцами» рассчитано до 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата России голкипер сыграл четыре поединка, в которых пропустил три мяча.