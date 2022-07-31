​ЦСКА объяснил отсутствие Мендеса в заявке на игру с «Пари НН»

На неделе состав ЦСКА пополнил чилийский полузащитник Виктор Мендес. Он не попал в заявку на воскресный матч московских «армейцев» против «Пари НН». Пресс-служба клуба объяснила этот момент.

Дело в том, что «Унион Эспаньола», бывший клуб Мендеса, пока не направил в ФИФА информацию, которая нужна для получения игроком международного трансферного сертификата. Без этого сертификака Мендеса нельзя заявить в РПЛ.

В ЦСКА надеются, что вопрос решится к следующему матчу чемпионата России, который команда проведёт 6 августа. Соперником московских «армейцев» будет воронежский «Факел». Игра пройдёт в Москве.