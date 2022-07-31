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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА объяснил отсутствие Мендеса в заявке на игру с «Пари НН»

31 Июля 2022 • 14:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

На неделе состав ЦСКА пополнил чилийский полузащитник Виктор Мендес. Он не попал в заявку на воскресный матч московских «армейцев» против «Пари НН». Пресс-служба клуба объяснила этот момент.

Дело в том, что «Унион Эспаньола», бывший клуб Мендеса, пока не направил в ФИФА информацию, которая нужна для получения игроком международного трансферного сертификата. Без этого сертификака Мендеса нельзя заявить в РПЛ.

В ЦСКА надеются, что вопрос решится к следующему матчу чемпионата России, который команда проведёт 6 августа. Соперником московских «армейцев» будет  воронежский «Факел». Игра пройдёт в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
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31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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