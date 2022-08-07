В субботу ЦСКА порадовал своих болельщиков волевой победой над «Факелом» - 4:1. Пресс-служба московских «армейцев» опубликовала видео с речью главного тренера команды Владимира Федотова в раздевалке.

«Мы говорим, что без мужиков и без характера футбол не играется. Хорошее начало, но потом засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. Ещё говорим: характер, характер и ещё раз характер. За команду», - сказал Федотов.

«По кружечке пива можно. Но потом нужно подумать о команде и вторую отставить», - добавил тренер.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Зенита» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 13 августа.