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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов объяснил, почему Федотова признали лучшим тренеров июля в РПЛ

05 Августа 2022 • 20:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
Через 19 ч. 30 мин.

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал информацию о том, что наставник «армейцев» Владимир Федотов был признан лучшим тренером июля в РПЛ.

«Признание Федотова лучшим тренером июля, думаю, произошло из-за контраста того, что все видели в предсезонной подготовке армейцев и того, что выдал ЦСКА на старте чемпионата», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ЦСКА играет очень легко и ярко, конечно, имеются ошибки, но это мелочи.

«Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. В четвертом туре ЦСКА сыграет с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Корнаухов Владимир Федотов
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