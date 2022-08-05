Корнаухов объяснил, почему Федотова признали лучшим тренеров июля в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал информацию о том, что наставник «армейцев» Владимир Федотов был признан лучшим тренером июля в РПЛ.

«Признание Федотова лучшим тренером июля, думаю, произошло из-за контраста того, что все видели в предсезонной подготовке армейцев и того, что выдал ЦСКА на старте чемпионата», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ЦСКА играет очень легко и ярко, конечно, имеются ошибки, но это мелочи.

«Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. В четвертом туре ЦСКА сыграет с «Факелом».