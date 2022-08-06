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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два пенальти с ВАРом и крупная волевая победа «армейцев»: ЦСКА поймал кураж и разорвал «Факел» во втором тайме

06 Августа 2022 • 19:28 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Первый московский выезд сезона обернулся для «Факела» двумя разными таймами. Ну и ЦСКА, соответственно, по-разному провёл эти таймы.

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:1Факел
  42'Гонгадзе Георгий (0:1)
(1:1) Кучаев Константин58'  
(2:1) Медина Хесус70'  
(3:1) Чалов Фёдор72'  
(4:1) Карраскаль Хорхе83'  
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллДивеев ИгорьЗайнутдинов БактиёрГайич МиланМухин Максим  56' 75' (Зделар Саша ( 75') Кучаев Константин 88' (Яковлев Владислав ( 88') Обляков Иван 33' (Moises VII ( 33') Медина Хесус 88' (Мендес Виктор ( 88') Чалов Фёдор 88' (Ермаков Никита ( 88') Карраскаль Хорхе
Запасные: Каптилович ДмитрийБоков ДанилаУшаков ЕгорЛукин МатвейГайч АдольфоЗаболотный АнтонТороп Владислав
Свинов ИльяСуслов КириллДашаев АсланБожин Сергей 78' (Ивахнов Матвей ( 78') Черов Василий 46' (Магаль Руслан ( 46') Дмитриев Олег 46' (Мендель Андрей ( 46') Квеквескири Ираклий 71' (Шаваев Алихан ( 71') Альшин ИльнурГонгадзе Георгий  45' 62' (Максимов Максим ( 62') Аппаев ХызырАкбашев Роман
Запасные: Смирнов МихаилГородовой АлексейМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейМастерной ВладиславШляков ЕвгенийЧерняков Даниил
06 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

ЦСКА последним из клубов Премьер-лиги испытал, что значит потеря очков в чемпионате-2022/2023. Вслед за комфортными победами над «Уралом» и «Сочи» «армейцы» недосчитались двух баллов в Нижнем Новгороде, где упустили преимущество в два мяча над «Пари НН». Чтобы отвести подозрения в наступлении очередного периода нестабильности и догнать оторвавшийся «Спартак», «красно-синим» надо было побеждать дома «Факел».

Воронежский клуб на старте нового сезона снискал много положительных отзывов за свою самоотверженную и боевую игру. Другое дело, что за три первых тура «огнеопасные» набрали только два очка. Как раз две эти ничьи были проведены командой Олега Василенко с «Краснодаром» и «Динамо», то есть с далеко не последними командами РПЛ.

«Армейцы» бодро вышли на игру и продемонстрировали потенциально голевую атаку на третьей минуте. Кучаев отдал коротко влево Облякову, тот прострелил, и Медина с шестнадцати метров запустил мяч над перекладиной. Спустя десять минут Карраскаль здорово вывел Гайича на правый край вратарской, и тогда Свинов, не подошедший недавно «Спартаку», реально выручил «Факел». Плюс ещё Карраскаль сам попытал счастье и крутнул высокую дугу в правую девятку, но Свинов не ловил мух и поймал мяч чётко.

Казалось, «красно-синие» продолжат вести игру более-менее в своём ключе, однако в середине тайма «Факел» внезапно захватил инициативу. Акбашев после розыгрыша штрафного пробил плотно, но прямо в Акинфеева. Удар Суслова заблокировали. Вскоре возник вопрос о пенальти. Судья Бобровский посмотрел видеоповтор эпизода с накладкой Медины на ногу Суслова и назначил одиннадцатиметровый. Гонгадзе ударил с точки в левую от себя часть створа, Акинфеев не угадал (0:1). Попытавшись сравнять счёт ещё в конце первого тайма, «красно-синие» успеха не добились.

В районе получаса игры Облякова заменили из-за травмы, и вместо него вышел Мойзес, для которого это был дебют за ЦСКА. Но обратимся ко второму тайму. Побившись в оборону воронежцев десять с небольшим минут, хозяева нашли свой гол вместе со скидкой Чалова и низовым ударом Кучаева с подступов к штрафной в левый угол (1:1). На поле было много эмоций – как обычно в мате с участием «Факела». Гости не стремились закрываться, и в контрвыпаде Карраскаль должен был делать второй гол своей команды, но не переиграл Свинова, выйдя один на один.

Чалов, Карраскаль и Мойзес почуяли запах крови и били по воротам по заветам Александра Кержакова. Вознаграждение за напористость пришло к «красно-синим» в виде пенальти. Игрок «Факела» задел вскользь попал Карраскалю по бедру, и Бобровский снова поставил пенальти по итогам видеоповтора. Кроме того, арбитр отменил жёлтую карточку Дивееву за другой эпизод и удалил члена тренерского штаба Федотова. С одиннадцатиметрового Медина не оставил шансов упавшему на газон Свинову, мощно всадив мяч под перекладину (2:1). Ну и пока гости приходили в себя, Чалов успел поорудовать на левом полуфланге, откуда закатил мяч в ближний угол между ног защитника (3:1).

Поймали кураж «армейцы», а «Факелу» не удалось преуспеть в весёлой игре. Медина, ставший автором предыдущего ассиста, оформил новый голевой пас. Он пробросил мяч вперед на Карраскаля, а тот прокинул его уже дальше в створ мимо Свинова (4:1). ЦСКА, раззабивавшись во втором тайме, перевернул ход игры, одержал волевую крупную победу, набрал 10 очков и догнал в верхней зоне таблицы «Спартак». А «Факелу», оставшемуся с двумя очками, непросто будет дальше с развесёлой игрой, потому что пропускает-то он в каждом матче как минимум не меньше, чем забивает. Возможно, не смогут рассчитывать воронежцы в ближайшее время на защитника Божина. Когда его меняли из-за травмы, он не наступал на левую ногу.

Кирилл Иванцов

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