Федотов: «Никакой недооценки не будет»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В прошлом туре обидно для себя потеряли очки в Нижнем Новгороде. Сегодня в соперниках «Факел», команда, которая только поднялась в элиту. Как не допустить недооценки и потери концентрации, что было в последнем матче?

- Да, мы видим, что команда с характером. Три матча показывают, что есть дух и мастерство. Команда бежит, на помощь приходят стандарты, из шести голов четыре со стандартов всех видов – ауты, штрафные, угловые. Команда достаточно много имеет высокорослых футболистов. Я думаю, что это не случайно. Мы все понимаем, домашняя игра, свои болельщики. Никакой недооценки не будет.