Медина заявил, при каком условии готов перекрасить свою косичку в цвета ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сообщил, что готов покрасить свою косичку в случае победы в РПЛ.

«Готов ли я отрезать косичку, если ЦСКА станет чемпионом? Нет, отстричь не готов! (смеётся) Но готов перекрасить ее в красно-синие цвета», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Футболист заявил, что хочет войти в историю клуба, как это сделал бразильский нападающий Вагнер Лав.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после трех туров. Следующий матч «армейцы» проведут 6 августа с «Факелом», начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.