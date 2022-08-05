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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина заявил, при каком условии готов перекрасить свою косичку в цвета ЦСКА

05 Августа 2022 • 15:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сообщил, что готов покрасить свою косичку в случае победы в РПЛ.

«Готов ли я отрезать косичку, если ЦСКА станет чемпионом? Нет, отстричь не готов! (смеётся) Но готов перекрасить ее в красно-синие цвета», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Футболист заявил, что хочет войти в историю клуба, как это сделал бразильский нападающий Вагнер Лав.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после трех туров. Следующий матч «армейцы» проведут 6 августа с «Факелом», начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав РПЛ Хесус Медина
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