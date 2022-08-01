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Мойзес в ближайшее время может стать игроком ЦСКА

01 Августа 2022 • 18:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Мойзеса, рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА еще не завершена, но, думаю, что все закончится положительно. Мой партнер Гильерме Миранда согласовывает последние детали», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Согласно данным портала transfermarkt стоимость 27-летнего бразильца составляет 1,6 миллиона евро. В текущем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Гильерме Миранда Интернасьонал Трансферы футбола - лето 2022 Мойзес Фернандо Гарсия
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