Мойзес в ближайшее время может стать игроком ЦСКА

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Мойзеса, рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА еще не завершена, но, думаю, что все закончится положительно. Мой партнер Гильерме Миранда согласовывает последние детали», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Согласно данным портала transfermarkt стоимость 27-летнего бразильца составляет 1,6 миллиона евро. В текущем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи.