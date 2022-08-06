Акинфеев установил абсолютный рекорд российского футбола

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Факела» в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги. Для Акинфеева этот матч стал 818-м в карьере на профессиональном уровне, и это новый абсолютный рекорд российского футбола.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему одноклубнику Акинфеева - Сергею Игнашевичу, который сыграл 817 матчей, но, помимо ЦСКА, успел поиграть также и за «Крылья Советов» из Самары, и за московский «Локомотив».

Следить за событиями матча четвертого тура меду ЦСКА и воронежским «Факелом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.