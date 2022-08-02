Журавель: «Факел» хочет построить новый современный стадион

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился информацией о постройке нового стадиона в Воронеже.

«Об этом говорил Роман Асхабадзе, что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

Журналист уточнил, что не знает, будут ли полностью сносить старый стадион для постройки новой арены, возможно, они оставят какую-то часть.

Журавель отметил, что не знает деталей, но постройка стадиона действительно есть в планах города.

После трех стартовых туров РПЛ воронежский «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка.