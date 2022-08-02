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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журавель: «Факел» хочет построить новый современный стадион

02 Августа 2022 • 20:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился информацией о постройке нового стадиона в Воронеже.

«Об этом говорил Роман Асхабадзе, что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

Журналист уточнил, что не знает, будут ли полностью сносить старый стадион для постройки новой арены, возможно, они оставят какую-то часть.

Журавель отметил, что не знает деталей, но постройка стадиона действительно есть в планах города.

После трех стартовых туров РПЛ воронежский «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе Тимур Журавель
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