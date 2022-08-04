Федотов – лучший тренер РПЛ в июле

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в июле. Напомним, что под руководством экс-тренера «Сочи» «армейцы» добыли 7 очков в первых трёх матчах нового сезона РПЛ.

Напомним, что Федотов покинул «Сочи» этим летом на правах свободного агента. Владимир находился в шорт-листе московского «Спартака» на вакантную должность тренера, но в конечном итоге возглавил ЦСКА.

В следующем туре Российской премьер-лиги ЦСКА предстоит сыграть дома против «Факела». Воронежский клуб ранее отобрал очки у таких команд, как «Динамо» и «Краснодар».