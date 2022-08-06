Федотов: «В раздевалке все всё прекрасно понимали, но встрясочка была нужна»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) поведал о своих словах в раздевалке в перерыве.

- Это первая волевая победа в сезоне. Какие слова удалось подобрать в раздевалке, чтобы изменить ход матча? И вопрос по болельщикам «Факела», которые перекричали ваших.

- Мы болельщикам рады, такая атмосфера и хорошая звуковая поддержка, но, если честно, они наших болельщиков переиграли. Их нет, их мало, но хорошо, что включились наши трибуны и создали нам поддержку, чтобы сегодняшний матч выиграть. Мы за это им благодарны.

В раздевалке ничего конкретного серьезного не надо было говорить, все всё прекрасно понимали, но встрясочка была нужна. А то, какими методами мы ее добиваемся, это роли не играет.