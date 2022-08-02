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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде Кейта прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента ЦСКА

02 Августа 2022 • 14:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Футбольный агент Фредерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского нападающего Бальде Кейта прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

В настоящий момент 27-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение, мы обязательно его рассмотрим», — приводит слова Пасторелло «Чемпионат».

Минувший сезон Кейта провёл в составе «Кальяри», отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 26 проведённых матчах за итальянский клуб. Ранее он также выступал за «Сампдорию», «Интер», «Монако» и «Лацио».

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