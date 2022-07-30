Василенко: «Лучшие матчи ещё впереди»

В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» принимал дома московское «Динамо» и дал гостям настоящий бой. После первого тайма «Факел» проигрывал вследствие двух мячей Фёдора Смолова, но в итоге все закончилось результативной ничьей - 3:3.

Наставник воронежского клуба Олег Василенко поделился своим мнением об итогах игры, пообещав, что лучшие игры команды еще впереди.

- Наши лучшие игры еще впереди. Мы же три мяча пропустили. Что сказал в перерыве? Что забьем и вытащим эту игру, - цитирует специалиста Sport24.

В следующем туре российского чемпионата «Факел» сыграет в Москве против ЦСКА, матч состоится 6 августа.