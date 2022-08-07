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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк назвал реальный бюджет «Факела» эксклюзив

07 Августа 2022 • 20:20 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какой бюджет у «Факела» на сезон-2022/23 в РПЛ.

«Говорят в «Факеле», что мол с бюджетом проблемы. Это чистое враньё! 300 миллионов даёт Воронеж, 450 даёт Российская премьер-лига и 50 миллионов даётся какой-то беттинговой компанией. Итого, у них выходит 800 миллионов рублей. Поэтому плакаться, что денег нет, некрасиво. Этот бюджет является средним!

Скажу больше, у них он станет даже больше. У них всё время заполняется стадион, плюс они абонементы хорошо продают. Итого, у «Факела» выйдет примерно миллиард. Поэтому, пусть они рассказывают эти душераздирающие истории другим», — сказал Селюк.

Команда из Воронежа после четырёх туров набрала два очка и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Футболисты Олега Василенко в пятом туре РПЛ сыграют на своём поле против «Урала». Встреча состоится 12 августа в Воронеже.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Селюк РПЛ
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