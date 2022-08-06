Голы Медины и Чалова окончательно перевернули ход матча с «Факелом»

Судя по всему, «Факел» не может рассчитывать на очки в матче четвёртого тура Премьер-лиги против ЦСКА. Команда из Воронежа выиграла первый тайм, но пропустила в ответ от Константина Кучаева на 58-й минуте. Всё должен решить дуплет «армейцев». Хорхе Медина уверенно реализовал 11-метровый, а в следующей атаке Фёдор Чалов поразил ближний нижний угол – 3:1.

Эти голы позволяют ЦСКА в режиме онлайн набрать 10 очков и догнать «Спартак», который занимает первое место после сегодняшней победы над «Уралом».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.