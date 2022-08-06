Ловчев: «Сейчас «Факелу» удаётся брать своим запалом, но, думаю, команда всё равно будет стоять на вылет»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, котором ЦСКА примет на своём поле «Факел».

По мнению эксперта, команда из Воронежа не сможет устоять против «армейцев», которые прибавляют, благодаря приходу в команду нового главного тренера Владимира Федотова.

«У Воронежа дерзкая команда, но она позволяет играть соперникам. В первых турах «Факелу» удаётся брать этим запалом, но, думаю, по прошествии нескольких туров команда всё равно будет стоять на вылет», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Факел» состоится сегодня, 6 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.