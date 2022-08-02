Пономарёв: «Дивееву нужен помощник»

После трех туров начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги у московского ЦСКА семь очков и третье место в турнирной таблице - он уступает только «Зениту» и «Спартаку», но лишь по разнице голов.

Ветеран клуба Владимир Пономарев считает, что для того, чтобы и дальше тягаться с фаворитами и даже претендовать на титул, команде нужно усиление в обороне. И он считает, что Хоакин Соса, вариант с приглашением которого прорабатывают армейцы, необходим команде.

- Если Хоакина берут, значит, он нужен. Посмотрим. Его же кто-то просматривал. Ему 20 лет, перспективный парень. Дивееву нужен помощник. Все правильно делают, что берут его, - цитирует Пономарёва «Спорт-экспресс».