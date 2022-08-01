Дарко Николич, главный редактор журнала о «Партизане», в эксклюзивном интервью сетевому изданиюподелился впечатлениями от перехода Саши Зделара в московский ЦСКА.

«Знаю, что сегодня Саша дебютировал за ЦСКА. К сожалению, команда не смогла победить, но все впереди. Зделар тот футболист, которого никто и никогда не сможет обвинить в отсутствии самоотдачи. У него не все получалось в карьере. И я считаю, что самоотдача его главное качество. Также он прекрасно читает игру, разрушает атаки соперника, а еще может выстрелить издали».

В чём ему нужно прибавлять?

«Я думаю, что в первую очередь стоит обратить внимание на его агрессивность. Иногда он слишком агрессивен и может подвести команду. Это всё идет от самоотдачи, а не от злого умысла, но такое случается».

Зделар был капитаном «Партизана», но он не воспитанник клуба, хотя в команде такие были, почему именно он носил повязку?

«Саша стал капитаном, благодаря своей исключительной преданности клубу. Как я уже говорил, его самоотдача и преданность делу никогда не ставились под сомнение ни тренерами ни болельщиками. Его капитанская повязка вполне логична».

Он не регулярный игрок сборной, как вы думаете, реально ли попасть в сборную Сербии из ЦСКА?

«Хорошие игры за ЦСКА определенно повысят эти шансы. Он определённо игрок обоймы сборной Сербии, главный тренер внимательно будет смотреть за ним. Но важно понимать, что конкуренция на его позицию в сборной Сербии самая серьёзная из всех остальных.

Потребуется очень хорошая игра и хорошие результаты ЦСКА, чтобы Зделар стал полноценным игроком сборной Сербии. Если мы не говорим о каких-то внезапных травмах лидеров».