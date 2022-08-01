Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный редактор журнала о «Партизане» Николич – о Зделаре: «Он определённо игрок обоймы сборной Сербии» эксклюзив

01 Августа 2022 • 15:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30
Дарко Николич, главный редактор журнала о «Партизане», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» поделился впечатлениями от перехода Саши Зделара в московский ЦСКА.

«Знаю, что сегодня Саша дебютировал за ЦСКА. К сожалению, команда не смогла победить, но все впереди. Зделар тот футболист, которого никто и никогда не сможет обвинить в отсутствии самоотдачи. У него не все получалось в карьере. И я считаю, что самоотдача его главное качество. Также он прекрасно читает игру, разрушает атаки соперника, а еще может выстрелить издали».

В чём ему нужно прибавлять?

«Я думаю, что в первую очередь стоит обратить внимание на его агрессивность. Иногда он слишком агрессивен и может подвести команду. Это всё идет от самоотдачи, а не от злого умысла, но такое случается».

Зделар был капитаном «Партизана», но он не воспитанник клуба, хотя в команде такие были, почему именно он носил повязку?

«Саша стал капитаном, благодаря своей исключительной преданности клубу. Как я уже говорил, его самоотдача и преданность делу никогда не ставились под сомнение ни тренерами ни болельщиками. Его капитанская повязка вполне логична».

Он не регулярный игрок сборной, как вы думаете, реально ли попасть в сборную Сербии из ЦСКА?

«Хорошие игры за ЦСКА определенно повысят эти шансы. Он определённо игрок обоймы сборной Сербии, главный тренер внимательно будет смотреть за ним. Но важно понимать, что конкуренция на его позицию в сборной Сербии самая серьёзная из всех остальных.

Потребуется очень хорошая игра и хорошие результаты ЦСКА, чтобы Зделар стал полноценным игроком сборной Сербии. Если мы не говорим о каких-то внезапных травмах лидеров».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Партизан Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова рассказал об адаптации игрока в «Сочи»
16:59 · Россия. Первая лига
Дзюба не примет участие в матче «Рубин» - «Уфа»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Родригао — о победе над «Локомотивом»: «Вся команда счастлива тому матчу, который мы показали»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Мухин сообщил о том, что сказал Федотов в перерыве матча с «Пари НН»
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Депутат Госдумы Роднина исключила вариант с отменой закона о Fan ID
16:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» раскритиковал «Факел» за решение не подавать жалобы на судей
16:17 · Россия. Премьер-лига
Малых уверен, что «Оренбург» не покинет РПЛ
16:02 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» раскрыл сумму трансфера Бека Бека в «Ниццу»
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сделало официальное предложение по Монтесу
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Каррера верит в чемпионство «Спартака»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Бека Бека — болельщикам «Локомотива»: Вы навсегда остаётесь в моём сердце, я вас люблю
15:48 · Россия. Премьер-лига
Главный редактор журнала о «Партизане» Николич – о Зделаре: «Он определённо игрок обоймы сборной Сербии» эксклюзив
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц хочет сохранить Абаскаля, когда заменит Федуна в «Спартаке» – источник слухи
15:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Майнца» Кунхе: «Шварцу должны дать карт-бланш в «Герте»
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Црвене Звезде» высказались о возможном переходе Эраковича в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем