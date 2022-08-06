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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

06 Августа 2022 • 08:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
Через 8 ч. 35 мин.

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев пообщался с журналистами телеканала «Матч ТВ». Во время интервью корреспондент попросил вратаря назвать трех лучших игроков российской Премьер-лиги в данный момент.

«Если брать по первым турам, то из голкиперов - Сафонов, из полевых игроков - Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, выделю Карраскаля», - сказал вратарь.

В новом сезоне российской Премьер-лиги Акинфеев провел три поединка, в которых пропустил два мяча. В четвертом туре «армейский» коллектив на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примет воронежский «Факел». Встреча состоится в субботу, 6 августа, начало запланировано в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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