Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев пообщался с журналистами телеканала «Матч ТВ». Во время интервью корреспондент попросил вратаря назвать трех лучших игроков российской Премьер-лиги в данный момент.

«Если брать по первым турам, то из голкиперов - Сафонов, из полевых игроков - Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, выделю Карраскаля», - сказал вратарь.

В новом сезоне российской Премьер-лиги Акинфеев провел три поединка, в которых пропустил два мяча. В четвертом туре «армейский» коллектив на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примет воронежский «Факел». Встреча состоится в субботу, 6 августа, начало запланировано в 17:30 по мск.