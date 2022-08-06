​Федотов не пропустит матч с «Зенитом», удалили его помощника

В субботу ЦСКА проводит домашний матч Российской премьер-лиги против «Факела». По ходу второго тайма арбитр удалил с тренерской скамьи представителя московского клуба. Показалось, что красную карточку получил Владимир Федотов, но на самом деле удалён был его ассистент – Мурат Искаков.

Таким образом, Владимиру Федотову не придётся отбывать дисквалификацию. Это очень важно, поскольку следующим соперником ЦСКА в чемпионате России будет «Зенит».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 13 августа. Стартовый свисток на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прозвучит в 17:00 по московскому времени.