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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Натхо не исключил своего возвращения в Россию

02 Августа 2022 • 13:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо не исключил своего возможного возвращения в российский чемпионат.

В настоящий момент 34-летний израильтянин защищает цвета сербского «Партизана».

«В футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане», — цитирует Натхо Sport24.

Также футболист рассказал, что в 2018 году у него была возможность остаться в ЦСКА, но сам Натхо хотел поменять обстановку после восьми лет выступлений в России.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Партизан» три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Бибрас Натхо
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