Натхо не исключил своего возвращения в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо не исключил своего возможного возвращения в российский чемпионат.

В настоящий момент 34-летний израильтянин защищает цвета сербского «Партизана».

«В футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане», — цитирует Натхо Sport24.

Также футболист рассказал, что в 2018 году у него была возможность остаться в ЦСКА, но сам Натхо хотел поменять обстановку после восьми лет выступлений в России.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Партизан» три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.