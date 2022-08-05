Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписание «армейцами» левого защитника Мойзеса Барбозы.

«Понятно, что усиление ЦСКА нужно, особенно сзади. Самые нужные приобретения - центральный защитник и левый латераль. В этом плане клуб работает, поэтому и приобретает игроков. Я так понимаю, за Мойзесом много смотрели. Года два его, наверное, хотели приобрести. Так что, добро пожаловать в ЦСКА! Главное, чтобы он быстро адаптировался и начал приносить пользу. Посмотрим, насколько он квалифицированный игрок. Единственное, что смущает, он - лучший друг Бруно Фукса. Главное, чтобы они на пару не лечились. А то мы будем всех лечить и платить им зарплаты, ожидая, когда они уже заиграют. Так-то Фукс - качественный защитник, правда, он вообще не играет и у него постоянно травмы.

Главное, чтобы не было травм. Трансфер состоялся, игрока объявили - ждём от него отдачи. Если Федотов хочет играть в три центральных защитника, то игроки на эту позицию ещё нужны. Набабкин уже в силу возраста помогает с замены. Постоянно играть в основе ему тяжело, тем более он получает травмы. Зайнутдинов просто исполняет эту роль временно, это не его позиция. Он дисциплинированный игрок, но квалификации, чтобы играть в центре защиты, ему не хватает. Так что нужны защитники.

Плохо, что из-за этих трансферов российские игроки сядут на лавочку. Я так понимаю, сейчас может присесть и Обляков. Кучаев с Мухиным присядут. Ермаков не будет и на замену выходить. Для молодых это плохо. Где им форму теперь набирать? Сидеть на лавочке - это все. Это будет регресс. Кучаев вот заиграл, а потом пришли люди на его позиции, он сел и опять потерял форму. Всем молодым необходима практика. Тот же Яковлев. Где им играть? Даже лиги дублёров сейчас нет. Им негде практиковаться. Тренируйся и сиди на лавочке - вот и все. Иногда может и выпустят», - сказал Масалитин.