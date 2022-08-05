Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин – о трансферах ЦСКА: «Плохо, что российские игроки сядут на лавочку» эксклюзив

05 Августа 2022 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписание  «армейцами» левого защитника Мойзеса Барбозы.

«Понятно, что усиление ЦСКА нужно, особенно сзади. Самые нужные приобретения - центральный защитник и левый латераль. В этом плане клуб работает, поэтому и приобретает игроков. Я так понимаю, за Мойзесом много смотрели. Года два его, наверное, хотели приобрести. Так что, добро пожаловать в ЦСКА! Главное, чтобы он быстро адаптировался и начал приносить пользу. Посмотрим, насколько он квалифицированный игрок. Единственное, что смущает, он - лучший друг Бруно Фукса. Главное, чтобы они на пару не лечились. А то мы будем всех лечить и платить им зарплаты, ожидая, когда они уже заиграют. Так-то Фукс - качественный защитник, правда, он вообще не играет и у него постоянно травмы.

Главное, чтобы не было травм. Трансфер состоялся, игрока объявили - ждём от него отдачи. Если Федотов хочет играть в три центральных защитника, то игроки на эту позицию ещё нужны. Набабкин уже в силу возраста помогает с замены. Постоянно играть в основе ему тяжело, тем более он получает травмы. Зайнутдинов просто исполняет эту роль временно, это не его позиция. Он дисциплинированный игрок, но квалификации, чтобы играть в центре защиты, ему не хватает. Так что нужны защитники.

Плохо, что из-за этих трансферов российские игроки сядут на лавочку. Я так понимаю, сейчас может присесть и Обляков. Кучаев с Мухиным присядут. Ермаков не будет и на замену выходить. Для молодых это плохо. Где им форму теперь набирать? Сидеть на лавочке - это все. Это будет регресс. Кучаев вот заиграл, а потом пришли люди на его позиции, он сел и опять потерял форму. Всем молодым необходима практика. Тот же Яковлев. Где им играть? Даже лиги дублёров сейчас нет. Им негде практиковаться. Тренируйся и сиди на лавочке - вот и все. Иногда может и выпустят», - сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08  15:00 Урал ... Спартак Москва
06.08  17:30 ЦСКА Москва ... Факел
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
16:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Мне нравится, как играет «Спартак»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может подписать бразильца в защиту
16:24 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Будет трудно, но «Спартак» должен обыграть «Урал»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что у Кокорина нет будущего
16:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я согласен, что Федотов — лучший тренер месяца» эксклюзив
15:51 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок контракта Карзева с «Динамо»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Медина заявил, при каком условии готов перекрасить свою косичку в цвета ЦСКА
15:29 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Есть опасения перед матчем «Урал» - «Спартак»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Рианчо заявил, что «Спартак» не должен терять очки с «Уралом» для борьбы за чемпионство
15:04 · Россия. Премьер-лига
Карзев прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин – о Йокановиче: «Не понимаю, зачем кормить таких иностранцев»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Даже не думал о возможности приостановить контракт с ЦСКА»
13:03 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 6 августа 2022
12:35 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила о переходе Масалова официально
12:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 6 августа 2022
Все новости
Рекомендуем