Защитник «Факела»: «Нам главное не бояться мяча»

Воронежский «Факел», вернувшись в российскую Премьер-лигу, порадовал дерзкой игрой. Вот и в матче с ЦСКА воронежцы старались действовать активно и даже открыли счет, хотя и со спорного пенальти.

Защитник «Факела» Сергей Божин считает, что в последние годы уровни первых двух лиг российского чемпионата подравнялись, следовательно, и другие новички РПЛ могут смотреться достойно в высшей лиге.

- Уровень чемпионата упал, такой разницы между ФНЛ и второй восьмеркой ФНЛ особо нет. Думаю, «Рубин» или «Балтика» вполне могли тоже в РПЛ давать всем бой. Нам главное добавлять в качестве, бороться, не бояться контролировать мяч, - цитирует игрока телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Факел» примет дома «Урал», игра пройдет 12 августа.