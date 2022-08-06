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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела»: «Нам главное не бояться мяча»

06 Августа 2022 • 22:28 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Воронежский «Факел», вернувшись в российскую Премьер-лигу, порадовал дерзкой игрой. Вот и в матче с ЦСКА воронежцы старались действовать активно и даже открыли счет, хотя и со спорного пенальти.

Защитник «Факела» Сергей Божин считает, что в последние годы уровни первых двух лиг российского чемпионата подравнялись, следовательно, и другие новички РПЛ могут смотреться достойно в высшей лиге.

-  Уровень чемпионата упал, такой разницы между ФНЛ и второй восьмеркой ФНЛ особо нет. Думаю, «Рубин» или «Балтика» вполне могли тоже в РПЛ давать всем бой. Нам главное добавлять в качестве, бороться, не бояться контролировать мяч, - цитирует игрока телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Факел» примет дома «Урал», игра пройдет 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Божин
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