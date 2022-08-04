Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Не думаю, что Вагнер Лав вообще окажется в ЦСКА»

04 Августа 2022 • 11:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
06.08 17:30

Бразильский футбольный агент Эвандро Феррейра считает, что нападающий «Спорт-Ресифи» Вагнер Лав больше не вернётся в московский ЦСКА. Напомним, что форвард выступал за «армейцев» с 2004 по 2012 год. Также Вагнер возвращался в клуб на короткий срок в 2013 году.

«Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА. Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это», – цитирует Феррейру «Спорт-Экспресс».

Ранее Вагнер Лав также выступал в Казахстане за местный «Кайрат». В составе ЦСКА бразилец выигрывал 3 чемпионства РПЛ, 6 Кубков России, 6 суперкубков и Кубок УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Спорт Ресифи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
12:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела заявил, что игроком интересовались клубы из Англии, Италии, Португалии и Бразилии
11:46 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не думаю, что Вагнер Лав вообще окажется в ЦСКА»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Кассьерра - форвард номер один в «Зените», отсутствие Дзюбы не ощущается»
02:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Спартака» присоединился к «Шальке»
03 Августа
23:34 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Урал» костьми ляжет, но победит «Спартак»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Плющенко рассказал, за кем из футболистов всегда пристально наблюдал
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста клуба
20:22 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Скамейкой «Зенита» можно любоваться вечно»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кечкеш уйдёт из «Пари НН», но только через полноценный трансфер
19:54 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
Бурлак пополнил состав «Знамя» из Ногинска 1
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль претендует на звание лучшего тренера РПЛ в июле
19:43 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле – игроков «Зенита» в списке нет 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы не отпускала российских игроков в чемпионат Турции
19:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов: После дерби станет ясно, на что претендует «Спартак»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Зенит» — претендент номер один на чемпионство»
Все новости
Рекомендуем