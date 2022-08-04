Агент: «Не думаю, что Вагнер Лав вообще окажется в ЦСКА»

Бразильский футбольный агент Эвандро Феррейра считает, что нападающий «Спорт-Ресифи» Вагнер Лав больше не вернётся в московский ЦСКА. Напомним, что форвард выступал за «армейцев» с 2004 по 2012 год. Также Вагнер возвращался в клуб на короткий срок в 2013 году.

«Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА. Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это», – цитирует Феррейру «Спорт-Экспресс».

Ранее Вагнер Лав также выступал в Казахстане за местный «Кайрат». В составе ЦСКА бразилец выигрывал 3 чемпионства РПЛ, 6 Кубков России, 6 суперкубков и Кубок УЕФА.